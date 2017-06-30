Она была отправлена на амбулаторное лечение, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". IMG_0563 Как рассказала заместитель директора скорой помощи Гульнар ДЖУМАГАЛИЕВА, 27 июня в 10.58  на пульт 103 поступило сообщение о том, что по улице Абулхаир хана за остановкой "Жигули" 14-летняя девочка проткнула насквозь ногу торчащей из плиты арматурой. - Бригада скорой помощи доехала за 7 минут. По приезду медперсонал кареты скорой помощи вызвал ДЧС ЗКО, чтобы отпилить арматуру. Затем девочка была доставлена в многопрофильную детскую больницу. После оказанной медицинской помощи она была отправлена на амбулаторное лечение, - пояснила Гульнар ДЖУМАГАЛИЕВА. Очевидица происшествия Елена ШИЛО рассказала, что она была в ужасе от увиденного. - Я тут недалеко работаю, проходила мимо в 11 часов утра. Стояла машина скорой помощи, и 14-летняя девочка сидела на стуле. Медики не могли госпитализировать ее, потому что нога была насквозь проткнута арматурой. Вид был жуткий и ужасный. Тут вообще штыри торчат из каждой плиты, и я уже видела, что недавно у автомобиля проткнуло шину такой же арматурой. А водитель потом сидел и сам отпиливал ее. Ведь нужно что-то делать, ремонт какой-то, тут каждый может споткнуться и покалечить себя, - сообщила Елена ШИЛО. Напомним, 27 июня в одном из дворов по улице Абулхаир хана в районе остановки "Жигули" 14-летняя девочка проткнула насквозь ногу торчащей из земли арматурой. Кристина КОБИНА