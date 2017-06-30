Сегодня, 30 июня, студенческий отряд "Жасыл ел" провел акцию "Чистый Чаган - чистые берега", в которой приняли участие 40 человек. С наступлением теплой погоды в городе люди все чаще стали выезжать с семьей и друзьями на природу к рекам, оставляя после себя "сюрпризы" в виде пустых бутылок и бумажек. По словам менеджера зеленого отряда Молдир САПАР, подобные акции они проводят еженедельно. - На прошлой неделе мы убирали пригород Уральска. Тогда мы вывезли более 20 мешков мусора. Сегодня мы убираем левый берег Чагана в парке культуры и отдыха. Правый берег убирают сами сотрудники парка, - пояснила Молдир САПАР. - Убирая мусор в общественных местах, мы делаем отдых горожан более комфортным и приятным. Конечно, хотелось бы чтобы люди, приходя отдыхать на природу, не оставляли после себя горы мусора. Как отметила Молдир САПАР, управление по вопросам молодежной политики старается занять все свободное время студентов полезными для общества делами. Стоит отметить, что на левом берегу, где расположены велодорожки установлено немало урн, однако отдыхающие все-таки оставляют за собой мусор по всей территории берега. Напомним, в этом году отрядам "Жасыл ел" повысили заработную плату с 40 тысяч тенге до 70 тысяч тенге. Всего из областного бюджета в этом году на "Жасыл ел" выделили 58 млн тенге. 42 млн из них будут потрачены на заработную плату рабочим отрядам «Жасыл Ел», более одного миллиона тенге выделено на проведение досуга бойцов, а на остальные средства будет произведен пошив экипировки для рабочих. Сезон работы молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел» стартовал 1 июня. В этом году планируется привлечь 1175 рабочих бойцов «Жасыл ел» и 350 бойцов ССО во всех районах области. В стройотрядах работает 115 человек в районах и 148 в областных центрах. Заработная плата в прошлом году составляла 60 тысяч тенге, в этом году планируем повысить до 70 тысяч тенге. В ряды молодежных трудовых отрядов может вступить каждый желающий в возрасте от 16 до 29 лет.