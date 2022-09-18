Третий бой между Генадием Головкиным и Саулем Канело Альваресом проходил 18 сентября по казахстанскому времени на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Там же состоялись два предыдущих боя между ними. В 2017 году была зафиксирована ничья, а в 2018-м победу отпраздновал мексиканец. Поединок состоял из 12 раундов. Перед боем гимн Казахстана исполнил Димаш Кудайберген. Геннадий Головкин проиграл бой с мексиканцем Саулем Альваресом за звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.