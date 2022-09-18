Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации регионального департамента полиции, 12 сентября в одной из больниц Талдыкоргана скончался трехлетний мальчик. Медики диагностировали у ребенка телесные повреждения в виде травм головы. По подозрению в причастности к его смерти была задержана 23-летняя местная жительница, которая ранее присматривала за ребёнком. Девушку поместили под стражу в ИВС, однако позднее городской суд санкционировал в отношении подозреваемой "домашний арест". Расследование по факту с назначением экспертиз проводится по ст.106 ч.3 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Уголовное дело взято на особый контроль областным Департаментом полиции.