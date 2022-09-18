16 сентября в поселке Зачаганск состоялось торжественное открытие частного детского сада "Айяна", который рассчитан на 160 мест. Новый социальный объект распахнул свои двери в канун Дня города. Аким города Миржан Сатканов отметил, что в городе функционируют 157 дошкольных организаций, которые посещают более 18 тысяч детей. – 100% детей от 3 до 6 лет обеспечены дошкольным образованием. Зачаганск является густо населенной частью города, количество жителей увеличивается с каждым годом. Поэтому очень важно, чтобы здесь строились и открывались социальные объекты. Радует, что в этом активное участие принимают и предприниматели. Поздравляю горожан с открытием нового детского сада и с Днем города, - сказал Миржан Сатканов. Площадь нового двухэтажного здания детского сада составляет 3210 квадратных метров, общая площадь - 5850 квадратных метров. Учебно-воспитательный процесс будет проходить на государственном языке. Стоит отметить, что в поселке Зачаганск работают семь государственных, 15 частных детских садов и пришкольных мини-центров. В них воспитываются около 3200 дошколят.

Ранее мы рассказывали как отметили День города на арбате 17 сентября. Здесь вниманию уральцев представили ярмарку местных товаропроизводителей «Сапалы өнім», конкурс художников, фотографов и мобилографов «Сүйікті қалам-Оралым», фестиваль цветов и выставку национальных блюд. Здесь же желающих угощали колбасами, сырами и сладостями.

По информации заведующего сектором отдела предпринимательства Мейрама Хайрова, в ярмарке приняли участие 15 местных товаропроизводителей, которые представители свою продукцию.

Музыкальными номерами уральцев развлекали представители различных этнокультурных объединений, танцевальные коллективы и местные вокалисты.

– Концерт длился более двух часов. Здесь выступали представители различных этнокультурных объединений. Всего в нашей области в мире и согласии проживают представители 82 этносов, функционируют 54 этнокультурных объединений, 16 из которых - в Уральске. От всей души поздравляем уральцев с Днем города и желаем здоровья, мира. добра и процветания, - отметил руководитель КГУ "Когамдык келисим" Медхат Камбетов.

