– По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, 27 проб продукции признаны несоответствующими требованиям нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, что составило 9% от всей закупленной продукции. Основная доля несоответствующей продукции 74% (20 проб) это - импортная продукция. Доля несоответствия продукции отечественных производителей составила 11% (3 проб). Несоответствия обнаружены практически в каждой группе продукции, подлежащей санитарно-эпидемиологическому контролю. В частности основными нарушениями требований технических регламентов являются нарушения производителями правил маркировки, что составило 85,1% от всех выявленных нарушений, - сообщили санврачи.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО, в области продолжается работа по мониторингу безопасности пищевой и не пищевой продукции. Для этого ведется закуп продукции для экспертизы на соответствие требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и требованиям нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Так, в августе этого года для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы закуплено и исследовано 296 проб продукции, из них 211 пищевой и 85 не пищевой продукции.При проведении санитарно- эпидемиологической экспертизы в трех образцах фруктов выявлено превышение нитратов и в одном образце детской кофты выявлено несоответствие по физико-химическим показателям, гигроскопичность вещи оказалась ниже нормы. По данному несоответствию оформлен возврат товара производителю. Также на супермаркет составлен административный протокол за отсутствие товарно-сопроводительной документации. В отношении реализаторов, поставщиков, импортеров и производителей проводятся мероприятия по устранению выявленных нарушений. Субъектам предпринимательства выданы 12 предписаний об устранения нарушений требований законодательства РК. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.