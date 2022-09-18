Иллюстративное фото из архива "МГ" Случай произошел 18 сентября около 2:00. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, сотрудники батальона патрульной полиции Арман Карабалиев и Меллат Абужанов заметили, что неизвестный мужчина спрыгнул с центрального моста и незамедлительно приступили к спасению. Понимая, что в считанные мгновения человек может утонуть, старший лейтенант полиции Карабалиев Арман, надев спасательный жилет, поплыл к тонущему мужчине. Позже на помощь пришел его коллега Меллат Абужанов, чтобы вывести его на берег. - Услышав, что человек спрыгнул в воду, поняли, что времени очень мало. Главное было спасти жизнь человека, спасли. Именно на этом мосту в 2019 году погиб наш коллега Шалкар Акымгалиев, спасший женщину, которая спрыгнула с моста. В памяти всплыла та же история. Но и с 2019 года были спасены граждане, которые не раз собирались прыгать с этого моста, - рассказал Арман Карабалиев. Мужчине, который потерял сознание, стражи порядка оказали первую медицинскую помощь.