- При обыске Chevrolet Cruze изъято пять полиэтиленовых пакетиков, каждый из которых упакован весом около грамма. По результатам экспертизы установлено, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком «мефедрон», - рассказали в ведомстве.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили о задержании гражданина Нигерии 1998 года рождения. Он занимался хранением и перевозкой синтетических наркотиков. Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания.