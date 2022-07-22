– КамАЗ с прицепом ехал со стороны шестого микрорайона в сторону Желаево, Toyota ехала со стороны Желаево в сторону шестого микрорайона. На переезде легковушка хотела свернуть на лево в сторону улицы Ружейникова и столкнулась с КамАЗом. Третья машина Reno стояла на пересечение двух улиц и пропускала движение. После ДТП Toyota отбросило и она столкнулась с Reno, сообщили в полиции.

Фото Медета МЕДРЕСОВА ДТП произошло сегодня, 22 июля, около 16:00 на пересечении улицы Ружейникова и Желаевской трассы. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, столкнулись три машины.По информации пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, в результате ДТП пострадала 44-летняя женщина. Предварительный диагноз: ушиб грудной клетки и ушибы мягких тканей, ссадины. Доставлена в городскую многопрофильную больницу.