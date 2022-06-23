По данным «Казгидромета», на севере и юго-востоке ЗКО ожидается гроза и усиление ветра. Штормовое предупреждение сохраняется в ЗКО На большей части страны сохранится неустойчивая погода - пройдут дожди с грозами.
  • В Уральске синоптики прогнозируют дождь. В дневное время температура воздуха составит +31..+33, ночью похолодает до +15..+17. Ветер северо-восточный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет дождь. Днём будет +34..+36 градусов, ночью +23..+25 градусов. Ветер северо-западный до 20 метров в секунду.
  • В Актобе - дождь. Днём ожидается до +34..+36 градусов. Ночью похолодает до +21..+23 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.
  • В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +30..+32 градусов, ночью опустятся до +23..+25 градусов. Ветер северо-западный до 14 метров в секунду.
