ГРЭС АО «Атырау-Жарык» предупредил жителей о временном отключении света, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Более 13 тысяч абонентов остались без электричества в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" Для безопасного проведения внеплановых работ электроэнергию отключат:
  • с 10:00 до 17:00 - посёлок Талгайран, улицаЕсмуханова;
  • с 10:00 до 17:00 - улица Момышулы, 31, 5; улица Канцева, 5, 7, 11, 1;
  • с 10:00 до 17:00 - улица Куспан мола, 50, 29, 47, 45, 29; улица Курмангалиева, 20, 45; улица Курмангазы, 39; улица Тайманова;
  • с 10:00 до 17:00 - станция Тендык;
  • с 10:00 до 14:00 - микрорайон Контейнерный, микрорайон Береке;
  • с 10:00 до 14:00 - микрорайон Нурся, 15, 11, 3, 13, 18, 21, 6, 10, 12.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.