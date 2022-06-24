Люди продолжают нести деньги в финансовые пирамиды
В правоохранительные органы поступают заявления от граждан области о том, что они не могут вернуть вложенные деньги под обещание большой доходности. В ходе рассмотрения таких заявлений выясняются, что эти граждане стали жертвами финансовой пирамиды.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Каждый год по таким фактам регистрируются по несколько уголовных дел, и по этим делам судом осуждаются организаторы таких финансовых пирамид.
- Недавно в СМИ появилась информация о том, что жительница г. Тараз организовала в соцсетях кампанию по привлечению средств населения для вложения в бизнес-проекты под названием «Сектор богатства» и «777». Все что нужно было гражданам – вложить деньги на свой специальный счет, открыть приложение в телефоне и привлекать как можно больше людей в проект. Поначалу счета у граждан действительно росли - 100 долларов волшебным образом превращались в 150 долларов уже через месяц. Схема, основанная на принципах финансовой пирамиды давала доход в режиме онлайн, а вот превратить деньги в реальные не получалось. И тогда инициативная группа из 17 человек – жителей из Тараза, Караганды, Алматы и Нур-Султана обратилась с заявлением в правоохранительные органы.
Однако не успели утихнуть страсти по этому поводу, как в соцсетях появляются новые финансовые пирамиды, действующие по аналогичному принципу, - рассказали в полиции.
Основная причина их популярности и успеха – желание быстро заработать много денег, не приложив к этому значительных усилий, считают силовики. Проще говоря, пока существует жадность, финансовым мошенникам не грозит риск остаться без работы. Способствует процветанию финансовых пирамид низкий уровень экономической грамотности населения.
- Сегодня мошенники свободно себя чувствуют в интернете. Следует помнить, что финансовая пирамида – это преступление и участие в ней – это безнравственно. Объяснять людям, что если они получат какие-то выигрыши, то они наживаются за счет других, которые в конце концов останутся без денег или имущества. Будьте бдительны и подумайте, став участником финансовой пирамиды Вы можете потерять все! - отмечают полицейские.
В этом году мы уже сообщали о том, что в ЗКО выявили финпирамиду, которая работала под видом потребительского кооператива Senimdi ui.
В 2021 году в области было зарегистрировано одно уголовное дело по факту создания финансовой пирамиды. В 2020 году возбуждено три уголовных дела в отношении руководителей ТОО "Гарант-24 Ломбард", "Выгодный займ" и "Estatе ломбард". Только по нашей области начитывается около двух тысяч пострадавших. Сумма ущерба по ним составила более двух миллиардов тенге.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!