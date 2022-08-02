По данным «Казгидромета», днём третьего августа на востоке ЗКО ожидаются гроза и усиление ветра до 15 - 20 метров в секунду. Гроза ожидается в ЗКО Большая часть территорий страны окажется в зоне атмосферных фронтов – ожидаются дожди, грозы, порывистый ветер.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +31..+33 градусов, ночью похолодает до +15..+17. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +33..+35 градусов, ночью +20..+22 градусов. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду.
  • В Актобе - дождь. Днём ожидается до +26..+28 градусов. Ночью похолодает до +15..+17 градусов. Ветер юго-западный до 15 метров в секунду.
  • В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +32..+34 градусов, ночью опустятся до +21..+23 градусов. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду.
