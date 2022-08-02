Он купался в необорудованном для купания месте, передает портал "Мой ГОРОД".  В Атырауской области мужчина утонул в канале Фото предоставлено ДЧС Атырауской области По информации группы по связям с общественностью Атырауской области, 2 августа в 15:05 поступило сообщение о том, что  во время купания в необорудованном месте в Баксайском канале с. Тандай Махамбетского района утонул мужчина 1996 года рождения. На место происшествия из Атырау выехали спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС. В 19:10 силами местных жителей тело мужчины обнаружили и извлекли из воды. Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области призывает строго соблюдать правила безопасности на воде: 1. Не купайтесь в запрещенных местах 2. Не купайтесь в местах с сильным течением 3. Не ныряйте в незнакомых местах 4. Не разрешайте маленьким детям купаться без присмотра взрослых! 5. Не купайтесь в состоянии алкогольного опъянения. Напомним, 31 июля на реке Урал утонул аким Махамбетского района Ринат Джанглишов. Его тело обнаружили спустя почти сутки.  