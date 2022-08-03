Ранее эту должность занимал Арыстангани Заппаров, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Бауржан Аленов возглавил департамент полиции Алматинской области Фото: РСК Кокшетау В Polisia.kz сообщили, что по согласованию с администрацией президента на должность начальника департамента полиции Алматинской области назначен Бауржан Аленов. Аленов родился в 1976 году в Кокшетауской области. Магистр юридических наук. Службу в органах внутренних дел начал в 1997 году. С 2019 года работал на руководящих должностях оперативных служб МВД. Несколько лет этот пост занимал Серик Кудебаев. 26 января стало известно, что Арыстангани Заппаров был освобождён от должности вице-министра внутренних дел и назначен главой полиции Алматинской области. Однако уже в июне его перевели в Алматы, где он стал начальником ДП. Замом Аленова стал Рустам Абдрахманов. Об этом он написал в Facebook. Абдрахманов ранее занимал пост заместителя начальника департамента полиции Алматы. Он широко известен благодаря открытой работе, лично ведёт свои страницы в социальных сетях, реагируя почти на все жалобы и обращения граждан. Одним из его последних громких дел была финансовая пирамида с участием вайнеров.