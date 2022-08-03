Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань. Сайт Flightradar24 переставал работать во время перелёта, так как за этим бортом следило огромное количество человек из разных стран мира.
Фото Nancy Pelosi в Twitter
С чего всё начиналось?
В 1949 году после победы в гражданской войне была провозглашена коммунистическая Китайская народная республика (КНР). Побеждённый генералиссимус отправился на Тайвань вместе с другими переселенцами. Он заявил, что новое государство теперь называется Китайская республика и является независимым. Однако политический статус страны до сих пор остаётся неопределенным. КНР считает остров своей провинцией. Суверенитет Тайваня признан чуть более чем 20 странами.
Что предшествовало прилёту?
В июле СМИ сообщили, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прилетит на остров во время турне по странам Восточной Азии.
Официально США не признают независимость Тайваня. Президент Джо Байден назвал идею поездки «не очень хорошей». Однако согласно закону, президент не имеет прямого влияния на Пелоси. Она же является третьим человеком в стране и всю политическую карьеру критиковала Китай за «нарушение прав человека в стране».
Власти Китая заявили, что если Пелоси посетит Тайвань, это нанесет ущерб «территориальной целостности страны» и подорвет отношения Пекина и Вашингтона.
Армия КНР начала незапланированные учения вокруг территории Тайваня.
Прилёт Нэнси Пелоси
Второго августа в Тайвань вылетел самолёт, на борту которого находилась Нэнси Пелоси. За его передвижениями на сайте Flightradar24 следили более 330 тысяч человек. Из-за такой нагрузки на сервер начались сбои и доступ к сервису ограничили.
Иностранные СМИ сообщили, что самолёт приземлился. После сама Нэнси Пелоси опубликовала в Twitter
фотографию после приземления.
На сайте Пелоси появилось заявление
, в котором говорится, что поездка на Тайвань стала первым за 25 лет официальным визитом.
- Визит нашей делегации конгресса на Тайвань свидетельствует о непоколебимой приверженности Америки поддержке динамично развивающейся тайваньской демократии, - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что поездка никоим образом не противоречит давней политике США, основанной на законе об отношениях с Тайванем 1979 года и других документах.
На фоне визита главное таможенное управление Китая заявило, что материковая часть страны временно прекратила импорт цитрусовых, а также двух видов рыбной продукции из Тайваня.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.