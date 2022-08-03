596 бродячих животных отловили в Бурлинском районе
В ветеринарную станцию района поступают просьбы уничтожить собак, а не стерилизовать, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Как рассказала заместитель директора ветеринарной станции Бурлинского района Анар Хайрулиева, с начала года зарегистрировано 24 укуса собак. При том, что большинство животных имеют хозяев.
- С начала года отловлено 596 собак и кошек, из них 185 - кастрировали, 216 - стерилизовали и 205 на основании решения маслихата были уничтожены (эти особи были агрессивными), - пояснила Анар Хайрулиева.
В этом году от местных жителей поступило 189 заявлений на уничтожение собак. В основном люди просят отловить и убить бездомных животных. Пока в ветстанции работает только одна бригада по отлову.
- При этом каждый вызов стараемся отрабатывать день в день. В этом году выделено 9.6 миллионов тенге на отлов и стерилизацию животных, уже большая часть денег освоена, - пояснила Анар Хайрулиева.
Обращаться в ветстанцию можно по номеру 8 (711) - 33 - 204 - 71.
Напомним, со второго марта в Казахстане вступил в силу закон об ответственном обращении с животными. Теперь умерщвление отловленных собак и кошек запрещено. Исключение составляют животные с наличием особо опасных инфекционных заболеваний и признаков агрессии. Регулировать отлов должны типовые правила, которых во многих регионах всё ещё нет.
