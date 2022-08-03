Им стал 38-летний Нуржан Утепбаев, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В убыточном СПК "Акжайык" назначили нового руководителя Фото с сайта СПК "Акжайык" СПК «Батыс» (позже была переименована в «Орал», а затем в «Акжайык») создана указом президента в 2007 году. Основным предметом деятельности, согласно данным сайта СПК, является содействие экономическому развитию ЗКО путём консолидации усилий государственного и частного секторов. Другими словами, СПК «Акжайык» - это своего рода мост между государством и бизнесом. Единственным акционером является управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития по ЗКО. Борцы с коррупцией ЗКО провели анализ коррупционных рисков в деятельности АО «Акжайык», итоги которых озвучили на недавнем брифинге. Штатная численность СПК на сегодня составляет 28 человек. Однако наблюдается, так называемая, «текучка» кадров, при этом часто меняются не только рядовые сотрудники, но и председатель правления. В октябре прошлого года сотрудники СПК «Aqjaiyq» написали коллективную жалобу на своего начальника Алимжана Тохтасунова, в котором обвинили его в неэтическом поведении, в оскорблении и унижении работников, а также в излишних расходах предприятия. После аудиторской проверки Тохтасунов покинул свой пост. Более того, проверка показала, что убыточность СПК за три года составила более одного миллиарда тенге. Несмотря на это, руководящий состав и члены исполнительного органа получали премии, независимо достигались ли стратегические ключевые показатели или нет. На днях стало известно о том, что в СПК «Акжайык» назначили нового руководителя. Пост председателя правления занял 38-летний Нуржан Утепбаев. До назначения работал региональным директором по ЗКО национальной компании Kazakh Invest. В разные годы работал в Алматинской, Актюбинской и Атырауской областях. Сможет ли реабилитировать предприятие Утепбаев - покажет время.