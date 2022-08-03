Государственные услуги в ЦОНах временно недоступны, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В ЗКО повысился спрос на онлайн услуги по регистрации юридических лиц О сбоях сообщается в Telegram-канале Egov.
- В настоящее время наблюдается некорректная работоспособность компонентов портала eGov.kz, портала Открытого правительства, мобильного приложения eGov mobile и государственной базы данных физических лиц. Вместе с тем, недоступно оказание услуг в ЦОНах и госуслуг в банках второго уровня, - говорится в сообщении.
Специалисты работают над восстановлением работы порталов.