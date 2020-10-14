работает с энергетикой и к ней обращаются люди с желанием почистить своё поле, привлечь деньги, любовь, успех! Но в то же время она утверждает, что не устанавливает гармонию между женщиной и мужчиной, и не гадает. Но снять порчу, сглаз, колдовство и внутреннюю плохую энергетику - запросто!

Руны – письменность, которая существовала на территории древней Северной Европы. Символы, в отличие от современных, имели угловатую форму. Это делало их удобными для вырезания на твердых поверхностях: камнях, металле, дереве, кости. Всего было найдено 5000 рунических надписей, содержащих разные рисунки: орнаменты, свастики, пентаграммы, спирали. Если есть руны и люди, занимающиеся их исследованием, значит, есть и наука, название которой – рунология. Само слово имеет немецкие корни от «runa», что в переводе означает тайна, секрет. Именно поэтому рунам сегодня приписывают больше магическое, чем письменное значение.

Люди, попав в тупиковую ситуацию, будь то неприятности на работе, болезни, потеря друзей и близких и так далее, находясь в рутине обрушившихся неприятностей, на какое-то время опускают руки, и в поисках счастья и решения жизненных проблем обращаются к гадалкам, экстрасенсам и прочим «специалистам», надеясь на то, что эти люди, якобы наделенные таинственной силой, подскажут выход из положения. Традиционная религия всегда выступает категорически против походов ко всяким гадалкам, провидцам и ясновидящим.

Иллюстративное фото из архива "МГ"Для начала мне необходимо было сделать конкретный список людей "с уникальным даром", которые пользуются популярностью среди жителей города, в нашем случае - среди представительниц прекрасного пола. Ведь согласно статистике, именно женщины чаще прибегают к помощи людей "со сверхспособностями". Для этого я написала в популярный женский паблик (наверное, уже все догадались о каком сообществе идет речь) пост, с просьбой помочь найти контакты хороших (!) и проверенных провидцев. Мои ожидания оправдались буквально через несколько минут. В комментариях наперебой писали имена, адреса, телефоны и даже ссылки профиля ясновидящих. Уж не знаю, сами ли они проверяли этих гадалок или это "пресс-служба" или боты магов так хорошо работают в соцсетях. Пройдя по ссылкам и изучив общую информацию, я выделила для себя несколько фаворитов. Тут мне помогли и знакомые, которые на своем опыте ощутили на себе "чудотворные способности" гадалок. Итак, спустя час у меня уже был готов список, по которому мне предстояло пройтись. Действовать я решила по ситуации. Но для начала кратко опишу свое положение. Я - замужняя женщина, есть ребенок, постоянное место работы, собственное жилье и нет существенных проблем со здоровьем и финансами (тьфу-тьфу-тьфу). Есть кредиты (у кого их нет?), которые стараюсь вовремя оплачивать. Человек я не суеверный, к людям с экстрасенсорными способностями отношусь скептически. Пожалуй, все.Первой, кого мне захотелось посетить, была девушка по имени Наташа, которая называет себя ведьмой. По ее словам, она родилась с даром и сейчас активно его развивает, а с 2017 года плотно ушла в магию и в работу с людьми. Дар у нее по роду, но среди всех своих предков она является первым практиком. Судя по информации в ее социальной сети, онаНайти номер Наташи не составило особого труда. Написала ей, получила ответ. Девушка оказалась отзывчивой и подробно написала условия приема. Но попасть к ведьме не удалось, ввиду слишком высоких расценок на услуги. За чистку определенного канала, денежного или любовного, ведьма просит 15 тысяч тенге, за открытие всех дорог - 25 тысяч тенге. Согласитесь, немало, это при том, что прием осуществляется в режиме онлайн, то есть фактическое присутствие человека вовсе не обязательно. Ведьма пришлет аудио- и видеопояснение, которые я смогу прослушать в любое удобное для меня время. Задать свой вопрос я, видимо, не смогла бы... Девушка ведь не гадает.Все помнят короткометражный фильм 1964 года выпуска с несравненной Фаиной Раневской (кто не смотрел, советую посмотреть). Главная героиня с сигаретой в руках раскидывает карты и принимается усиленно гадать очередной клиентке. При этом каждое слово гадалки сопровождается утвердительными комментариями обманутой жены. – Пустые хлопоты из-за разговоров, неожиданная злость на болезнь собственного короля, марьяжная постель неизвестно с кем, горькие слезы из-за злодейки разлучницы. Брюнетка средней упитанности с часами на руках. Сердце успокоится печалью. Муж прикидывает, как бы смыться, - выносит свой вердикт гадалка. – Секретарша! Все совпадает! - говорит взволнованная собеседница! – Еще бы! Карты не врут, милочка, - говорит Фаина Раневская. Женщина платит за предсказание 10 рублей. Дальше все по сценарию: клиентка начинает плакать крокодиловыми слезами, гадалка предлагает ей вернуть возлюбленного за отдельную плату в 50 рублей с привлечением потусторонних сил. При этом дает гарантию, за что женщина должна доплатить еще 10 рублей... Дальше предлагаю посмотреть самим. Годы прошли, а сценарий не изменился. Расскажу почему. Следующей моей героиней, как вы уже поняли, стала гадалка-таролог. В моем списке это была некая Кристина. Созвонившись с женщиной, я узнала, что работает она дистанционно. От меня требовались лишь чек об оплате в размере двух тысяч тенге, личная фотография и дата рождения. После этого гадалка обещала мне сделать расклад вечером того же дня. Около 19.00 она вышла на связь, сразу спросила, что конкретно меня интересует. Я ответила, что все - начиная с личной жизни и заканчивая карьерой. Расклад Кристина сделала на год, увидела болезнь, интерес короля с казенного дома, связь с женатым (!!!) человеком, при том, что его супруга, как оказалось, в курсе наших отношений, бесконечные хлопоты, подруг-предательниц, проблемы с деньгами, хлопотную поездку. Наличие ни мужа, ни ребенка, увы, она не увидела. Но, гадалка увидела самое важное - негатив, сглаз и замок на сердце, которые срочно нужно снимать. Для этого она посоветовала купить в церкви 40 свечей, которые она заговорит и сделает чистку. В качестве альтернативы Кристина предложила купить свечи у нее. Стоимость одной свечи - 200 тенге, работа гадалки стоит 10 тысяч тенге. При этом мое фактическое присутствие при чистке вовсе не обязательно, требуются лишь фотография в полный рост, Ф.И.О. и чек об оплате. В общем, родители, зря вы критикуете дистанционку, вон, маги могут даже порчу снять онлайн.Есть у нас в городе прославленный рунолог Милена, к которой ну просто невозможно было попасть. В социальных сетях девушка не отвечает, хотя активно выкладывает "сторисы" и различные посты. Милена называет себя рунологом, а рунология, по данным википедии, является наукой.Внимательно изучив страницу Милены, я пришла к выводу, что девушка принимает только "своих", которые на протяжении долгого времени приходят к ней за ритуалами и заговоренными монетами, амулетами и браслетами. На мои настойчивые просьбы принять меня девушка ответила, что ей некогда. Зато рунолог предложила ознакомься с ее страницей в социальных сетях, где есть бесплатные рецепты и методы. Их я могу сделать самостоятельно.Следующей в моем списке была женщина Лариса. Ее в народе называют баксы и целительницей, но по желанию клиента может сделать и расклад. Записываться к ней заранее не нужно, вход в порядке очереди. Передо мной была реальная очередь из желающих попасть к Ларисе, причем это было в разгар рабочего дня. Пожилые люди, мамы с детьми и супружеские пары - у всех были свои проблемы. Женщина, сидящая передо мной, спокойно объяснила алгоритм моих действий: "Заходишь, садишься, отвечаешь на вопросы, говоришь о своей проблеме". Окей, я так и сделала. В комнате работал старый магнитофон, баксы сидела на диване, я села напротив нее. Она попросила снять маску, зажгла спички и начала задавать вопросы. Спички рассказали ей о выпивающем муже-тунеядце (при том, что супруг, к счастью, никогда не злоупотреблял алкоголем и работает на хорошей должности), о семейных ссорах (у кого их не бывает?) и о том, что мне нужно съездить по святым местам. После недолгих манипуляций с огнем Лариса пришла к выводу, что мне нужно прийти к ней еще три раза. С собой приносить детский крем и чистую воду (для чего это нужно - объяснять женщина не стала). На вопрос, что ждет меня в будущем, баксы усмехнулась и сказала, что она не волшебница, а лишь делает очищение. Краткость - сестра таланта, на другие вопросы Лариса отвечать не стала.Почему-то я очень ждала встречу с Анатолием Бояровым, так как отзывы о нем везде были сугубо положительные. Заранее созвонившись с ним, я узнала, что записываться к нему не нужно, сеансы он проводит ежедневно с 14.00 до 19.00. Анатолий очень хорошо считывает линии на ладони, описывает характер, отличительные черты и примерно говорит о будущем. По его словам, он считывает ту программу, которая заложена при рождении. – Человек идет по коридору. Общее направление ему дается свыше, но он волен выбирать свой путь в зависимости от жизненных обстоятельств. Моя задача - прочитать эту программу, а принимать решение предстоит только вам. Я говорю только в рекомендательном плане, переведу только ту информацию, которую вы носите с собой, - предупредил сразу хиромант. Далее мужчина принялся считывать линии на ладони, при этом четко и точно обрисовал характер, отличительные черты, сильные стороны и недостатки. Попадание было 8 из 10. Кроме этого он составил нумерологию исходя от даты рождения, увидел детей. С помощью нехитрых математических подсчетов напророчил долгую и счастливую жизнь. За прием я заплатила 1000 тенге. Хиромант с 30-летним стажем не только с точностью описал мой характер, но и повеселил своими шутками и крылатыми выражениями.Наверняка каждый из вас посмотрел хотя бы один выпуск популярного российского шоу "Битва экстрасенсов", где за звание лучшего провидца борются десять человек. В каждом выпуске экстрасенсы проходят испытания, где самый "смак" всегда оставляют напоследок. У меня получилось также. В заключении своего расследования я должна была посетить таролога Татьяну Валерьевну. Принимает она всего по два часа в день, а попасть к ней не так-то и просто. Я пришла в назначенное время, однако в комнате ожидания сидели пять женщин, которые были записаны раньше меня. Татьяна Валерьевна работает с картами таро, при необходимости делает отливы и чистку. Женщина сразу предупреждает, что магией не занимается, привороты, отвороты не делает и волшебной палочки у нее нет. Но на меня, несмотря на то, что я скептик, она произвела впечатление. Татьяне удалось увидеть мое прежнее место жительство, прежнее место работы, родственные связи и другие факты, о которых мало кто знает. По этическим соображениям детально описывать все не буду, так как тут затрагиваются глубоко личные данные.Найти хорошего нумеролога оказалось также просто как и гадалок. Но их приемы оказались не всем по карману, мне в том числе. Услуги опытных и хорошо себя зарекомендованных нумерологов стоят от 20 тысяч тенге и выше. При этом специалисты работают дистанционно, от меня требуется лишь дата рождения и чек об оплате. За эти деньги нумеролог обещает сделать полный расчет психоматрицы, потенциала, жизненных кодов, числа и цветов удачи, совместимость партнеров (за это идет дополнительная плата). Распознать талант ребенка тоже, как оказалось, можно с помощью нумерологии. Детская матрица стоит 12 тысяч тенге и изготавливается в течение четырех рабочих дней. Мне было жутко интересно, и я решила во что бы то ни стало найти более доступного нумеролога. Мне это удалось, с помощью той же социальной сети я нашли начинающего нумеролога. Девушка за 1500 тенге за сутки провела мой анализ как личности, вычислила финансовый код и антифинансовый код (да, и такое оказывается бывает). Попадание было 8 из 10.– Предсказатели гадают обычно с помощью карт, кофейной гущи, камней, звезд и каких-то других знаков. Человек обращается за тем, чего не знает, в том числе и по поводу будущего. Будущее знает только Всевышний, человеку не дано знать то, что его ждет завтра, послезавтра, через год и так далее. Мусульманину нельзя расспрашивать и узнавать о предписанном ему. Он должен быть доволен тем, что с ним происходит здесь и сейчас. Если человек все же идет к гадалкам и верит в то, что они говорят, то это равноценно тому, что он забывает о могуществе и величии Всевышнего. Его 40-дневные молитвы и богослужения не будут приняты Аллахом. Невежество в вопросах Ислама приводит народ к гадалкам. Рассчитывать в трудных ситуациях нужно только на Всевышнего и искренне просить его избавить от трудностей, - рассказал наиб имам мечети имени Тажидена Батырулы Ерлан Кенжин. Выяснилось, что в исламе разрешена деятельность знахарей, которые лечат травами и костоправов. – Джинны узнают информацию о человеке у ангелов и шепчут ее гадалкам и ясновидящим. Нельзя верить и в сны, это тоже происки нечистой силы. Ислaм не только против гадальщиков, шарлатанов и жрецов, но и против тех, кто ходит к ним, расспрашивает их, верит в иллюзии и обман. В исламе разрешена лишь деятельность знахарей (лечат травами) и костоправов, которые, опираясь на свой опыт и знания, занимаются лишь лечением людей, - Ерлан Кенжин. Руководитель информационного отдела Уральской епархии игумен Дорофей также рассказал, что обращение к ворожеям и гадалкам считается смертным грехом. – У нас есть Священное писание, которое говорит, что для верующего в Бога человека, православного человека, которое говорит, что обращение к ворожеям и гадалкам считается смертным грехом. Это мерзость перед Богом, потому что люди в конечном итоге обращаются к падшему духу. Мы можем судить по человеку, если он злой, если он совершает грехи, конечно же, он порабощен этим духом, который внушает ему всякие мысли. Для нас важно, чтобы люди знали, что Бог слышит только благие намерения. Причинение зла даже в мысли христианину не должно приходить. В православии известно, что есть одержимые. Кто бывал на святых местах, там много людей, кто не знает, как избавиться от этого злого духа, они во время богослужения кричат, изрекают какие-то слова - это все плод того, что люди когда-то обращались к целителям, гадалкам, к черной и белой магии, не имеет значения какая она, магия - есть магия, и это колдовство. Это чревато опасной духовной болезнью. Даже если мы обращаемся к магам ради интереса, мы причиняем себе большой духовный вред. Из своего опыта могу сказать, что люди, которые обращались к целителям, гадалкам, экстрасенсам, ходили в секты - это тоже бесовщина, - отметил игумен Дорофей.По словам психолога Гульсаи Тулешкалиевой, люди, которые ищут помощи у потусторонних сил, в большинстве случаев являются психологически слабыми и нуждаются в поддержке. Человек всегда ждет помощи и не важно, от кого или от чего, ему важно верить во что-то светлое. К ворожеям, колдуньям, гадалкам ходят люди неуверенные, слабые. Люди, у которых нет внутренних сил для борьбы с негативом. – К сожалению, многие люди находят эту поддержку у гадалок, ясновидцев и провидцев. Они находят временное успокоение и слова поддержки, а для человека в стрессовой ситуации это самое главное. Переживающий депрессию человек неукоснительно делает все, что говорит ясновидящий с надеждой, что это и есть его спасение. Хотя на самом деле помочь человеку может только он сам. Есть люди, которые все время сомневаются в будущем, а сомневаются они потому, что не уверены в себе. Они все время нуждаются в ком-то, на кого можно опереться, и этим кем-то вполне может стать гадалка, экстрасенс, который чаще обладает определенными навыками в области психологии. Человек психологически становится зависим от таких "специалистов" и перестает замечать, что его просто-напросто начинают эксплуатировать, - говорит Гульсая Тулешкалиева. По словам психолога, в западных странах люди с личными проблемами в первую очередь идут как раз-таки к психологу. В нашей стране также нужно развивать такую практику, используя при этом психотерапевтические методы психоанализа. Многие думают, что к психологу нужно ходить только людям с проблемами "с головой". Это, в принципе, не правильно. Но гораздо большей популярностью, чем психологи, в Казахстане пользуются представители оккультных наук – гадалки, ворожеи, маги и народные целители, - резюмировала Гульсая Тулешкалиева.