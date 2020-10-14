-dQkZGYKWwE Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, 9 октября примерно в 2.19 поступило сообщение на 102 о том, что один из ночных клубов, расположенный на ул.Есет батыра, функционирует и тем самым нарушает режим карантина. - По указанному адресу была направлена следственно-оперативная группа, сотрудники патрульной полиции и бойцы спецподразделения СОБР. По прибытию на место происшествия были выявлены нарушения ограничительных мероприятий, в том числе карантина, все нарушения были зафиксированы на камеру видеонаблюдения. По прибытию полицейских посетители стали прятаться в подсобных помещениях. С указанного заведения в отдел полиции было доставлено 8 человек, которые были письменно опрошены, - рассказали в полиции. - В настоящее время материал с приложением видео направлен в Актюбинское городское управление контроля качества и безопасности товаров и услуг, для привлечения к административной ответственности по ст. 425 КоАП РК "Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов".Скриншот с видео Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.