Иллюстративное фото из архива "МГ" Нацбанк и Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка утвердили поправки, улучшающие условия программы рефинансирования ипотечных жилищных займов, сообщает пресс-служба Нацбанка. Изменения предусматривают следующие возможности: - рефинансирование займов гражданам с отдельными видами социально значимых заболеваний, приводящих к нетрудоспособности и лишающих доходов на погашение ипотечного кредита (по пяти видам заболеваний, в том числе определённые виды туберкулеза, злокачественные образования, демиелинизирующие болезни центральной нервной системы и другие); - применение условий программы, предусмотренных для социально уязвимых слоёв населения, на займы, в которых созаёмщик, залогодатель, гарант, являющийся супругом (супругой) или близким родственником заёмщика, имеет статус СУСН; - дополнительное снижение долговой нагрузки заёмщиков, получивших статус СУСН после рефинансирования займа; - предоставление возможности повторного рефинансирования по программе займов, по которым задолженность взыскана в пользу банка путём совершения нотариусом исполнительной надписи, с освобождением заёмщиков, относящихся к СУСН, от уплаты задолженности по госпошлине; - возврат заёмщикам в собственность единственного жилья, которое перешло на баланс АО "Банк Астаны" и АО "БТА Банк", а также жилья, переданного банками в организации по управлению сомнительными активами. Поправки предусматривают дополнительные меры, направленные на усиление роли комиссий по рассмотрению жалоб заёмщиков на отказы банков в рефинансировании займов, а также на конвертацию банками валютных ипотечных займов в тенге в рамках улучшающих условий в одностороннем порядке. По предварительным оценкам, поправки позволят дополнительно охватить программой около 5 тысяч заёмщиков на общую сумму около 50 млрд тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.