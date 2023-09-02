— Ежедневно с 4:00 до 7:00 рекомендуем соблюдать осторожность. Несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации. Не предпринимайте никаких самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия, сообщив о нём в ТОО «Алматинские тепловые сети», — предупредили жителей в коммунальном предприятии.

Монке би – Момышулы – Райымбека – Фаризы Онгарсыновой;

Карасай батыра – Кожамкулова – Тимирязева – Розыбакиева;

Карасай батыра – Байзакова – Утепова – Розыбакиева.

Абылай хана – Богенбай батыра – Муратбаева - Макатаева – Сейфуллина – Тобаякова.

микрорайон Мирас – Аскарова – Садыкова – микрорайоны Орбита - Саина – Рыскулбекова – Розыбакиева – Ходжанова – Большая Алматинка – Утепова – Жарокова – Басенова;

микрорайон Казахфильм - Лисянского – Розыбакиева – Жарокова – Экспериментальная база – Ходжанова – Аль-Фараби – микрорайон Алмагуль.

Райымбека – Жунусова – Абая – Алтын Орда.

Улугбека – Рыскулбекова – Саина – речка Большая Алматинка;

Сейфуллина – Рыскулова – Жангильдина – Райымбека – Куратова – Гоголя.

Монке би – Момышулы – Фаризы Онгарсыновой - микрорайон Зерделі;

Кабанбай батыра – Жандосова – Варламова – Айманова.

Проектируемая – Айтбаева – Райымбека – Алтын Алаш.

Толе би – Сатпаева – Ашимова - Ислама Каримова.

Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского;

Айтеке би – Панфилова – Шевченко – Желтоксан – Тимирязева – Байтурсынова;

Панфилова – Абая – Желтоксан – Тимирязева – Гоголя – речка Есентай.

Райымбека – Бродского – Рыскулова – Сейфуллина;

посёлок Аққайнар – Мамбетова – южная сторона БАКа.

Чокина – Карасай батыра – Емцова – Райымбека;

Райымбека – Отрарская – Рыскулова – Немировича-Данченко.

Толе би – Райымбека – Яссауи – Емцова.

Толе би – Рыскулова – Яссауи – Ислама Каримова.

Карасай батыра – Ислама Каримова – Райымбека – Масанчи;

Улугбека – Жандосова – Саина – Яссауи.

