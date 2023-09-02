Испытания теплосетей: где алматинцам рекомендуют не парковаться
Испытания теплосетей: где алматинцам рекомендуют не парковаться
54338-dorogi
1 / 2
В ТОО «Алматинские тепловые сети» сообщили, что в мегаполисе пройдёт завершающий этап гидравлических испытаний.
— Ежедневно с 4:00 до 7:00 рекомендуем соблюдать осторожность. Несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации. Не предпринимайте никаких самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия, сообщив о нём в ТОО «Алматинские тепловые сети», — предупредили жителей в коммунальном предприятии.
График проведения испытаний теплосетей:
4 сентября:
Монке би – Момышулы – Райымбека – Фаризы Онгарсыновой;
Карасай батыра – Кожамкулова – Тимирязева – Розыбакиева;
Карасай батыра – Байзакова – Утепова – Розыбакиева.
4 и 5 сентября:
Абылай хана – Богенбай батыра – Муратбаева - Макатаева – Сейфуллина – Тобаякова.
С 4 по 13 сентября:
микрорайон Мирас – Аскарова – Садыкова – микрорайоны Орбита - Саина – Рыскулбекова – Розыбакиева – Ходжанова – Большая Алматинка – Утепова – Жарокова – Басенова;
микрорайон Казахфильм - Лисянского – Розыбакиева – Жарокова – Экспериментальная база – Ходжанова – Аль-Фараби – микрорайон Алмагуль.
5 сентября:
Райымбека – Жунусова – Абая – Алтын Орда.
5 и 6 сентября:
Улугбека – Рыскулбекова – Саина – речка Большая Алматинка;
Сейфуллина – Рыскулова – Жангильдина – Райымбека – Куратова – Гоголя.
6 сентября:
Монке би – Момышулы – Фаризы Онгарсыновой - микрорайон Зерделі;
Кабанбай батыра – Жандосова – Варламова – Айманова.
7 сентября:
Проектируемая – Айтбаева – Райымбека – Алтын Алаш.
7 и 8 сентября:
Толе би – Сатпаева – Ашимова - Ислама Каримова.
7 и 13 сентября:
Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского;
Айтеке би – Панфилова – Шевченко – Желтоксан – Тимирязева – Байтурсынова;
Панфилова – Абая – Желтоксан – Тимирязева – Гоголя – речка Есентай.
8 сентября:
Райымбека – Бродского – Рыскулова – Сейфуллина;
посёлок Аққайнар – Мамбетова – южная сторона БАКа.
11 сентября:
Чокина – Карасай батыра – Емцова – Райымбека;
Райымбека – Отрарская – Рыскулова – Немировича-Данченко.
12 сентября:
Толе би – Райымбека – Яссауи – Емцова.
12 и 13 сентября:
Толе би – Рыскулова – Яссауи – Ислама Каримова.
13 сентября:
Карасай батыра – Ислама Каримова – Райымбека – Масанчи;
Улугбека – Жандосова – Саина – Яссауи.
Потребителям горячее водоснабжение полностью сохранят.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!
Поделиться новостью