Иллюстративное фото с сайта kurchatov.ru По информации Единой службы спасения "112" трасса Атырау-Индер, перекрыта из-за гололеда. Отметим, что в настоящее время в Атырау идет проливной дождь, в случае понижения температуры ночью, утром гололедица на дорогах может снова застать врасплох местных жителей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.