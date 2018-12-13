Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", 14 декабря в Уральске ожидается снег с дождем. Столбики термометров днем покажут 3 градуса ниже нуля, ночью -6. В Атырау по прогнозам синоптиков ожидаются дожди. Днем +5, ночью 2 градуса тепла. Снег с дождем и 4 грауса мороза днем прогнозируют и в Актобе. Ночью ожидаются 8 градусов мороза. В Актау переменная облачность. Днем +7, ночью +5. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.