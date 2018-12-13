В Атырау в преддверии Дня Независимости РК жителям микрорайона Самал был презентован новый детский сад, рассчитанный на 290 мест. Дошкольное образовательное учреждение было построено за счет спонсорской поддержки Каспийского трубопроводного консорциума. Строительство детского сада велось в рамках подписанного соглашения между акиматом Атырауской области и АО "КТК-К". Общая площадь объекта составляет более 2 тысяч квадратных метров. - Сегодня в микрорайоне Самал проживает около 2,5 тысячи человек. Новый детский сад стал настоящим подарком местным жителям, которым приходилось возить детей в разные части города. В настоящее время здесь ведется строительство средней школы на 900 мест, которую в скором будущем станут посещать ребята из близлежащих микрорайонов, - рассказала руководитель отдела образования г.Атырау Фаруза Шангереева. По словам директора детского сада Клары Базарбаевой, школа распахнет свои двери в январе следующего года. Пока же руководство дошкольного учреждения займется комплектацией кадров и приемлемом документов от родителей. - Мы разделим воспитанников на 12 групп, у нас будет работать и ясельная группа. Особенность нашего садика в том, что для детей с различными нарушениями в развитии у нас будет открыт инклюзивный класс, рассчитанный на 10 детей, - рассказала Клара Базарбаева. Отметим, что строительство детского сада в микрорайоне Самал началось ровно год назад. Сегодня здесь имеется все для комфортного пребывания детей дошкольного возраста - самое современное оборудование и мебель, просторные залы, игровые и помещения для занятий. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.