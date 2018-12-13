ДТП произошло сегодня, 13 декабря, около 17 часов возле поселка Чапаево Акжайыкского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Трал с семью автомобилями слетел с дороги после обеда возле поселка Чапаево. Неподалеку от места ДТП перевернулся автомобиль марки "УАЗ". В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что обошлось без жертв. Напомним, вчера, 12 декабря, в Уральске прошел дождь, после понижения температуры улицы города покрылись ледяной коркой. Вечером 12 декабря по всем направлениям были закрыты трассы. Сейчас все дороги в области открыты. ZYPsOel_oD8 ETpWTVPjddc   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.