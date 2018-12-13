Полицейские задержали подозреваемых в убийстве мужчины во дворе собственного дома, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ"   Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, по подозрению в убийстве мужчины во дворе собственного дома были задержаны четыре человека. – В отношении подозреваемых судом применена мера пресечения в виде «содержание под стражей». Досудебное расследование ведёт следственное управление департамента полиции ЗКО. Дело было возбуждено по части 2  статьи 99 УК РК "Убийство", - рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО. Напомним, в ночь на 8 октября 2015 года в городе Аксай Бурлинского района в частном доме по улице Октябрьская был застрелен мужчина. Как стало известно, семья убитого в это время находилась в доме. По предварительной информации, погибший занимался обменом валюты и имел точку у торгового центра «Трнава». Мужчина был женат, у него остались двое детей.
