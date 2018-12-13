Проект Банка ВТБ (Казахстан) «Школа бизнеса» разъясняет предпринимателям, как можно сократить издержки и тем самым увеличить прибыль. Сегодня в Казахстане ни один бизнес не обходится без расчетно-кассового обслуживания. РКО – это комплекс банковских услуг для юридических лиц, включающий в себя открытие и ведение счетов, проведение платежей и переводов, прием и выдачу наличных, операции с валютой, инкассацию и многое другое. За каждую операцию банк взимает комиссию. Общая сумма банковских комиссий за услуги РКО в конце месяца может стать довольно существенной статьей расходов. Но есть способ сократить эти траты - найдите банк, предлагающий пакетное обслуживание! Пакетное предложение - это набор услуг, за который клиент платит комиссию единовременно и это обходится намного дешевле, чем оплачивать отдельно каждую услугу. - В нашем банке, приобретая услуги пакетом, можно сэкономить на РКО до 85%! Сегодня как новым, так и действующим клиентам мы предлагаем 7 пакетов: 4 для среднего бизнеса и 3 для малого бизнеса по очень выгодной стоимости, - рассказывает– Пакеты различаются составом и объемом услуг, каждый клиент может выбрать наиболее подходящий для себя вариант с учетом специфики и сезонности бизнеса. Помимо цены, пакетные предложения Банка ВТБ (Казахстан) имеют и другие преимущества. Главное из которых, это возможность использования продуктов и услуг банка без посещения отделения. Большая часть процессов автоматизирована, и клиенты могут самостоятельно проводить их с помощью удобного продукта «Интернет-банкинг для юридических лиц».Новости Компаний. Лицензия № 1.2.14/39 от 23.12.2014 г. выдана Национальным банком РК. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.