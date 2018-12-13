В ДЧС ЗКО предупредили о непогоде 14 декабря, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным ЗКФ РГП «Казгидромет», 14 декабря в Западно-Казахстанской области местами ожидается метель, усиление юго-восточного с переходом на северо-западный со скоростью до 15-20 м/с. - 14 декабря низовая метель, порывы юго-восточного с переходом на северо-западный ветер днем достигнут 18 м/с, - сообщили в ДЧС ЗКО. Напомним, вчера, 12 декабря, в Уральске прошел дождь, после понижения температуры улицы города покрылись ледяной коркой. Вечером 12 декабря по всем направлениям были закрыты трассы. Сейчас все дороги в области открыты. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.