Уполномоченные органы продолжают очищать реку от мертвой рыбы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Об этом сообщил заместитель руководителя Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Арман Мулдашев. - Распространяемое видео в социальной сети о гибели рыбы осетровых пород было снято неделю назад на одном из рыбных хозяйств на реке Урал. Это общеизвестный факт. На данный момент новых фактов гибели рыбы зарегистрировано не было. Ситуация стабильна. В настоящее время по оценке специалистов вода безопасна для рыбы. По вышеназванной ситуации, было зарегистрировано уголовное дело, и в настоящее время проводится внеплановая проверка всех предприятий, имеющих сооружения, которые сбрасывают воду в Урал, - сказал Арман Мулдашев. – Мы продолжаем очищать реку от гиблой рыбы. Напомним, что в настоящее время межведомственная комиссия выясняет причины массовой гибели рыбы в Урале. По факту гибели рыбы заведены два уголовных дела. Специалисты в скором времени проверят все предприятия, которые имеют сооружения, сбрасывающие воду в реку Урал. Как ранее сообщили специалисты департамента охраны общественного здоровья вода в реке Урал безопасна для населения. Камилла МАЛИК