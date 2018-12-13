Иллюстративное фото из архива "МГ" – 13 декабря в связи с гололедом в ЗКО закрыто движение на автодорогах Уральск-Атырау, Самара-Шымкент, Чапаево-Жалпактал-Казталовка и Чапаево-Жангала-Сайхин, Таскала-Аккурай-БолашакУральск-Таскала, Жымпиты-Каратобе. Движение закрыто для всех видов транспорта, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.