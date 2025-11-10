Мужчина на регистрации сказал, что в его ручной клади бомба.

В пресс-службе полиции на транспорте сообщили, что 8 ноября в аэропорту Атырау мужчина при регистрации на рейс «Атырау – Алматы» ложно заявил о взрывном устройстве в ручной клади.

По этому факту начато уголовное дело по статье 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение о терроризме». Жертв и пострадавших нет, аэропорт работает в обычном режиме. Другие детали расследования пока не раскрываются.

Очевидцы пишут, что из-за этой шутки людей эвакуировали из аэропорта.

