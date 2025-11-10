Министерство промышленности и строительства РК подготовило проект приказа, который до 21 ноября можно обсудить на портале «Открытые НПА». В нём предлагается расширить возможности использования пенсионных накоплений. Гражданам хотят разрешить направлять их на:
погашение основного долга по ипотеке;
уменьшение ежемесячного платежа;
сокращение срока кредита.
В документе отмечается, что изменения связаны с новой редакцией Налогового кодекса. Теперь резиденты Казахстана освобождаются от уплаты подоходного налога с пенсионных выплат из ЕНПФ. В министерстве объясняют, что цель нововведений — сделать использование единовременных пенсионных выплат более удобным и эффективным, а также дать людям дополнительные возможности для улучшения жилищных условий.