Расширить использования пенсионных накоплений предложили в министерстве промышленности и строительства.

Министерство промышленности и строительства РК подготовило проект приказа, который до 21 ноября можно обсудить на портале «Открытые НПА». В нём предлагается расширить возможности использования пенсионных накоплений. Гражданам хотят разрешить направлять их на:

погашение основного долга по ипотеке;

уменьшение ежемесячного платежа;

сокращение срока кредита.

В документе отмечается, что изменения связаны с новой редакцией Налогового кодекса. Теперь резиденты Казахстана освобождаются от уплаты подоходного налога с пенсионных выплат из ЕНПФ. В министерстве объясняют, что цель нововведений — сделать использование единовременных пенсионных выплат более удобным и эффективным, а также дать людям дополнительные возможности для улучшения жилищных условий.