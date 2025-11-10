Малыши в возрасте от 8 месяцев до 5 лет отравились угарным газом.

Жуткая трагедия произошла днем 4 июня в селе Жымпиты Сырымского района ЗКО. В арендованном доме загорелись вещи и мебель. Площадь возгорания составила около 30 квадратных метров. Пожарные приехали через 5 минут после вызова. Внутри они нашли пятерых детей в возрасте от 8 месяцев до 5 лет. Все они были без сознания и с признаками отравления дымом. Детей доставили в больницу, но спасти не удалось. Все дети были из одной семьи. В момент пожара родители находились на работе. Семья стояла в очереди на получение жилья с ноября прошлого года.

В департаменте полиции ЗКО сообщили, что сотрудники отдела по чрезвычайным ситуациям Сырымского района завели уголовное дело. Расследование еще не окончено.



