– Брат был мирным, спокойным, никогда и никого не обижал. В тот день они поехали на рыбалку, брат взял с собой видеокамеру, он любил снимать природу, процесс рыбалки. Видимо они там выпили, между ними возник конфликт. Эти двое начали над ним издеваться, топили его, избивали, сломали грудную клетку. Самое ужасное - это то, что они снимали всё это на видео, которое позже показали своим родственникам. 31 июля нашли моего брата на берегу реки, он уже был мёртв. Я в это время была в России. Сначала сказали, что он утонул, потом сказали ушиб сердца, оказалось его просто убили, - со слезами на глазах говорит Наталья Шукова.

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

– Фашисты даже так не делали. Все односельчане говорят про это. 40 дней назад мы похоронили одного брата, вот второй тоже умер мученической смертью. Все кости переломали. Вот они отсидят несколько лет и выйдут, а моего брата кто вернёт? Он всю жизнь жил с мамой, заботился о ней, ей 78 лет. Мы живём на таблетках, требуем, чтобы виновных привлекли к ответственности за убийство, а не за причинение тяжкого вреда здоровью и назначили самое строгое наказание. От виновных нам ничего не нужно, ни денег, ни извинений, - заключила Наталья Шукова.

Погибший Олег Шуков В редакцию «МГ» обратилась жительница села Магистральное Наталья Шукова. Женщина рассказала, что 30 июля её брат Олег Шуков вместе с односельчанами отправился на рыбалку. Что между ними произошло - она не знает, однако спустя сутки мужчину обнаружили мёртвым.По подозрению в смерти Шукова задержали двоих односельчан. Они дали признательные показания. Однако заявили, что он был жив. По словам женщины, дело завели по статье 106 УК РК «, повлёкшее смерть человека». Наталья с этим категорически не согласна.Между тем в департаменте полиции факт подтвердили и заявили, что досудебное следствие предварительно ведётся по статье 106 УК РК «, повлёкшее смерть человека». Однако она не окончательная. По делу назначены все необходимые судебно-медицинские, биологические экспертизы, которые покажут истинные обстоятельства смерти Олега Шукова. Что касается записей на видеокамере, то полицейские отметили, что данные досудебного следствия разглашению не подлежат.Наталья Шукова