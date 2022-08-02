Изменится график движения пассажирских поездов в Казахстане
Об этом сообщили в АО «Пассажирские перевозки», передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
В сентябре изменятся нумерации и маршруты курсирования некоторых пассажирских поездов.
«Нур-Султан-Шымкент»:
с первого сентября назначается социально значимый ежедневный поезд Тальго №86/85 «Нур-Султан Нурлы жол-Шымкент»;
с первого сентября назначается ежедневный коммерческий поезд №71/72 «Нур-Султан-1-Шымкент», укомплектованный стандартными вагонами.
с пятого сентября изменяется сообщение поезда №71/72 на «Нур-Султан Нурлы жол-Шымкент».
«Атырау-Алматы»:
с первого сентября назначается коммерческий поезд №29/30 «Атырау - Алматы-2» из стандартных вагонов периодичностью курсирования через день;
с третьего сентября назначается социально значимый поезд Тальго №41/42 «Алматы-2-Атырау» периодичностью курсирования через день;
По другим маршрутам:
с пятого сентября изменяется сообщение поезда №10/9 на «Нур-Султан-1-Алматы-1»;
с пятого сентября в составе скорого поезда №73/74 «Алматы-2- Жезказган» будут курсировать вагоны Тальго (вместо стандартных вагонов) периодичностью через день;
с третьего сентября отменяется курсирование коммерческого поезда Тальго №69/70 «Алматы-2 -Оскемен-1».
Пассажиров просят соблюдать масочный режим в пути следования и на вокзалах страны.
Ранее в КТЖ объясняли приостановку продажи билетов изменением расписания.
