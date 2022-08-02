Дистанционную форму обучения вводить не будут, передаёт Informburo.kz. В Уральске родители шестилеток просят пустить их детей в нулёвки Иллюстративное фото из архива "МГ" Министр здравоохранения Ажар Гиният на заседании правительства сказала, что в «красной» зоне в соответствии с нагрузкой на систему здравоохранения ограничительные меры будут приняты в два этапа. Второй этап предусматривает «введение дополнительных ограничений в организациях образования». Однако каких именно, не уточнялось. Главный санврач разъяснила, что дистанционной формы обучения не будет.
- Первое - это усиление санитарно-дезинфекционного режима: увеличение частоты проведения влажной уборки, дезинфекции, проветривания, обеззараживания воздуха. Входной фильтр на входе - термометрия педагогов и персонала, - сказала Айжан Есмагамбетова.
Также введут запрет на проведение массовых мероприятий: культурных, воспитательных, классных и родительских собраний. В детских садах введут запрет на мероприятия, которые проходят с объединением групп или классов. В школах возможно разобщение обучающихся старших, средних и младших классов, чтобы они по возможности не пересекались. Сейчас все регионы, кроме столицы, находятся в «зелёной» зоне. Нур-Султан располагается в «жёлтой» зоне.