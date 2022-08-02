Случай произошёл на детской площадке в микрорайоне Кунаева, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото Медета МЕДРЕСОВА
В редакцию «МГ» обратилась мама ещё одного пострадавшего мальчика - 13-летнего Диаса Каиргожина. На детской площадке во дворе дома №18 в микрорайоне Кунаева он травмировал безымянный палец и на мизинце ему отрезало фалангу.
По словам дедушки Диаса Адильбека Курманиязова, 25 июля в полдень внук пошёл играться с мальчишками на площадку. Спустя десять минут он прибежал домой с травмой. Родные вызвали скорую, но не дождавшись, повезли ребёнка в больницу на такси.
- Доехали до ближайшей городской больницы, там сделали перевязку и нас отправили в многопрофильную детскую больницу. Там сделали всё необходимое: обработали рану и пришили палец, который висел на кусочке мяса. Это шок для ребёнка. Мы сначала никуда не обращались. Но смотрю, качель так и стоит, никто её не убирает, на ней продолжают кататься другие дети. Каждому ребёнку не объяснишь, что это опасно. Не первый случай в нашем городе. Именно на таком детском тренажёре недавно мальчику отрезало две фаланги. Почему её вообще не уберут, - задает вопрос дедушка.
Со слов взрослых, теперь мальчик посещает частные клиники, потому что они проживают в посёлке Акжаикского района, а в Уральск приехали погостить к родственникам. Врачи делают всё возможное, чтобы палец прижился. Диас ходит на перевязки в городскую поликлинику. Медики никаких прогнозов не дают, потому что случай сложный.
Мама мальчика Альбина говорит, что сын был в шоковом состоянии и даже успокаивал взрослых.
- Он у меня очень мужественный, занимается спортом, есть достижения по борьбе. Тётя Диаса обратилась в полицию. Мы просим, чтобы убрали такие качели, ведь дети травмируются, - говорит мама мальчика. - Наверное, эта площадка не бесхозная. Нужно следить за инвентарём.
По заключению врача-травматолога Областной детской многопрофильной больницы, мальчик получил ушибленную-рваную рану пятого пальца правой кисти.
Напомним, аналогичный случай произошел на детской площадке 27 июля, тогда мальчику отрезало две фаланги
пальцев, на такой же площадке. В этот же день на 11-летнего Нурамира Есеналиева упали футбольные ворота
. Мальчика госпитализировали в больницу, где он скончался.
К слову, теперь акимат Уральска намерен проверить
все детские и спортивные площадки в городе, а после, исправить выявленные дефекты.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.