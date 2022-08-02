Иллюстративное фото из архива "МГ" Трагедия произошла первого августа около 8:00 на 270-километре дороги Уральск - Атырау. На трассе опрокинулась Toyota Camry. По информации пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, на месте аварии от полученных травм скончался девятилетний ребенок. 46-летняя женщина получила травму головы, сотрясение головного мозга и ссадины. У 26-летней девушки врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы. Водитель от медицинской помощи отказался. Ещё одно смертельное ДТП произошло 31 июля на дороге Аксай - Шынгырлау. Начальник управления местной полицейской службы Уральска Мерхат Аженов рассказал, что на трассе водитель ВАЗ-2110 сбил лошадь. После аварии водитель от полученных травм скончался на месте, ещё двое госпитализированы в Шынгырлаускую районную больницу. Всего за семь месяцев этого года на дорогах области произошло 164 аварий, в которых погибли 56 человек, 203 человека получили травмы.