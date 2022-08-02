Проверка качества местных дорог в Казахстане выявила, что 28% из них не соответствуют требованиям, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Аким Бурлинского района проверил ремонт дорог в Аксае Об этом на заседании правительства сказал министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев. Лидерами по несоответствию качества дорог являются:
  • Шымкент – 71%,
  • Мангистауская область – 61%,
  • Алматы – 56%,
  • Восточно-Казахстанская область – 49%,
  • Западно-Казахстанская область – 43%,
  • Туркестан – 40%.
При этом, по словам министра, остро стоит вопрос о паритетном выделении финансирования.
- Несмотря на поручение президента, в ЗКО фиксируется низкий темп улучшения состояния автодорог. По итогам прошлого года, нормативное состояние дорог региона составило 39% при среднем республиканском значении 80%. Акимат ЗКО в текущем году выделил 2.6 млрд тенге, что составляет 10%, при необходимом финансировании в 30%, от всего бюджета, - сказал Ускенбаев.

Ситуация с дорогами в ЗКО

Автодороги Казталовка - Жанибек - граница РФ и Онеге - Бисен - Сайхин считаются одними из самых изношенных в области. Ежегодно жители южных районов сталкиваются с одной и той же проблемой: с наступлением весны и осени машины буквально тонут в грязи. В жиже тонут не только легковые авто, но и спецтехника. Сельчанам приходится сутками проводить время в пути. Капитальный ремонт этих двух дорог протяжённостью 248 километров начался ещё в 2019 году. Тогда приняли решение разделить трассу на шесть участков и определить сразу нескольких подрядчиков, чтобы быстрее отремонтировать дорогу. Так как это дороги республиканского значения, заказчиком выступил филиал ЗКО АО «НК «КазАвтоЖол». Тендер на ремонт выиграли четыре ТОО: Uniserv, «Темиржол жондеу»,«Атырау жолдары» и «Акжол курылыс». Однако ремонт всё же затянулся. Недавно стало известно, что вокруг капитального ремонта печально известной трассы Казталовка-Жанибек вновь разгорелся скандал. Генеральный подрядчик - ТОО «Темиржол жондеу», который в свою очередь нанимает субподрядную организацию ТОО ADF Stroy+. Она заключила договор с местными предпринимателями на предоставление в аренду спецтехники, поставку ГСМ, строительных материалов, услуги по организации питания, а также на вывоз и утилизацию отходов. Однако оплату за предоставленные товары и услуги эти предприниматели не получили. Общая задолженность ТОО ADF Stroy+ перед поставщиками составляет 236 миллионов тенге. 21 апреля сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на статью в газете Egemen Qazaqstan о плохом состояния трасс ЗКО. Глава государства поручил правительству и акимату области незамедлительно принять все необходимые меры и наказать виновных в срыве сроков. 22 апреля премьер Алихан Смаилов ознакомился с проектом по реконструкции трассы Подстепное - Федоровка - граница РФ и поручил ускорить работу по строительству и ремонту дорог ЗКО. 23 апреля за несвоевременное исполнение поручений главы государства по ремонту автодорог в ЗКО от занимаемой должности освобождён вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев. 26 апреля уволен директор филиала АО «НК «КазАвтоЖол» в ЗКО Амир Каримбаев. Кроме этого, меры административного характера применены в отношении ряда руководящих работников и специалистов центрального аппарата АО и комитета автомобильных дорог.