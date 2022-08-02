– С сегодняшнего дня мы будем проверять весь общественный транспорт области, а так же таксистов, которые занимаются частным извозом без регистрации. В отношении них будет составлен административный протокол по статье 463 КоАП РК «Занятие предпринимательской или иной деятельностью без регистрации». Всего в области оказывают услуги семь автобусных парков, состояние транспорта которых и предстоит нам проверить. Сотрудники полиции переходят на усиленный режим работы, - рассказал Тимур Майранов.Напомним, 30 июля около 11:00 на пересечении улиц Даулеткерея и Мухита столкнулись два пассажирских автобуса, курсирующих на маршрутах №39 и №30Д. После столкновения автобус маршрута №39 опрокинулся на бок, придавив остановившуюся на пешеходном переходе Toyota Camry. Изначально в больницу доставили 14 человек, среди которых был трёхлетний ребёнок. Трёх женщин пришлось госпитализировать, остальные были направлены на амбулаторное наблюдение. Всего с начала года в регионе произошло четыре ДТП с участием общественного транспорта, в которых погиб один человек, ещё трое получили травмы различной степени тяжести. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Вам может быть интересно
