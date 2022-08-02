Полицейские также проверят частных извозчиков и тех, кто работает нелегально, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Люди выбирались из лобового окна: два автобуса столкнулись в Уральске Фото Медета МЕДРЕСОВА Со второго по седьмое августа в области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». По словам начальника управления административной полиции Уральска Тимура Майранова, в рамках ОПМ проверят не только автобусы, но и такси.
– С сегодняшнего дня мы будем проверять весь общественный транспорт области, а так же таксистов, которые занимаются частным извозом без регистрации. В отношении них будет составлен административный протокол по статье 463 КоАП РК «Занятие предпринимательской или иной деятельностью без регистрации». Всего в области оказывают услуги семь автобусных парков, состояние транспорта которых и предстоит нам проверить. Сотрудники полиции переходят на усиленный режим работы, - рассказал Тимур Майранов.
Напомним, 30 июля около 11:00 на пересечении улиц Даулеткерея и Мухита столкнулись два пассажирских автобуса, курсирующих на маршрутах №39 и №30Д. После столкновения автобус маршрута №39 опрокинулся на бок, придавив остановившуюся на пешеходном переходе Toyota Camry. Изначально в больницу доставили 14 человек, среди которых был трёхлетний ребёнок. Трёх женщин пришлось госпитализировать, остальные были направлены на амбулаторное наблюдение. Всего с начала года в регионе произошло четыре ДТП с участием общественного транспорта, в которых погиб один человек, ещё трое получили травмы различной степени тяжести.