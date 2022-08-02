Один ребёнок погиб под футбольными воротами, второй остался без фаланг двух пальцев, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Мальчика насмерть придавило воротами на спортплощадке в Уральске Фото предоставлено Ерланом Есеналиевым Трагедия произошла 27 июля в 21:15 – на 11-летнего Нурамира Есеналиева упали футбольные ворота. Мальчика госпитализировали в больницу, где он скончался. Площадка находится на балансе спортивного клуба «Орал». Там рассказали, что последний осмотр и уборка этой площадки прошла в день трагедии - ворота были закреплены и стояли на месте. После трагедии все площадки снова проверили на предмет безопасности, заявили в клубе. В этот же день фаланг двух пальцев лишился 13-летний Никита на детской качели. В пресс-службе акимата Уральска сообщили, что про проведут служебную проверку в отношении СК «Орал», на балансе которого находятся спортивные и детские площадки.
- По результатам проверки будут приняты соответствующие меры. Также все спортивные и детские площадки города будут обследованы на наличие дефектов. Выявленные нарушения будут исправлены, - говорится в сообщении ведомства.
Власти намерены выделять средства в течение года на ремонт и исправления дефектов спортивных и детских площадок.