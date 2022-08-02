В Теректинском районном суде начался процесс по резонансному делу, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Утром 14 декабря прошлого года в 15 километрах от села Акжайык Теректинского района был застрелен начальник отдела территориальной инспекции ЗКО Серик Маженов
. Его непосредственный начальник Кайрат Кадешев в тот же день сообщил, что инспектор находился в рейде.
Однако в полиции опровергли эту информацию и заявили, что Серик Маженов и ещё двое мужчин охотились
в Бударинском заповеднике. Во время перезарядки оружия 44-летний мужчина по неосторожности выстрелил и пуля попала в инспектора. Он был ранен в грудную клетку, от чего позже скончался. Подозреваемому предъявлено обвинение
по статье 104 УК РК «Причинение смерти по неосторожности».
На скамье подсудимых 45-летний Ерлан Сериккалиев. Из обвинительного акта прокурора следует, что в тот день Серик Маженов со своими знакомыми - братьями Сериккалиевыми и Антиповым выехали на отстрел косулей в сторону посёлка Аксогым Теректинского района. Они взяли с собой зарегистрированное охотничье ружьё. А по дороге компания взяла ещё двух участников охоты - Нуменова и Бисалиева.
– Примерно в 9:30 они приблизились к лесному массиву Бударенского природного заказника. По прибытию Мерлан Сериккалиев, Бисалиев и Нуметов на Toyota Land Cruiser поехали осуществлять загон диких животных. В это время Маженов, Ерлан Сериккалиев и Антипов на Mitsubishi Delica прибыли на местность и стали ждать животных для отстрела. При этом Антипов находился рядом со своей машиной. Далее Ерлан Сериккалиев, зарядив своё охотничье ружьё МР-153 пятью патронами, несколько раз выстрелил по воронам. Он действовал небрежно и не предвидел общественную опасность своих действий, хотя он мог предвидеть последствия. При этом он находился на расстоянии 38 метров от Маженова, который стоял за деревьями. В результате неосторожных действий подсудимого Маженов получил огнестрельное ранение в грудную клетку и в область паха. После чего на место происшествия подошёл Бисалиев, - зачитал государственный обвинитель Мустафин.
Далее, по словам прокурора, Ерлан Сериккалиев, Бисалиев и Антипов положили раненого Маженова в авто и доставили в Теректинскую районную больницу. Однако инспектор скончался.
Свидетель Владимир Антипов рассказал, что ранее был знаком с Сариком Маженовым и в тот день знал, что у него есть все разрешительные документы.
–Я не смотрел его документы, Серик был в форменной фуражке и с бейджиком. Я подумал, что мы приехали на ветотстрел и я даже не знал, что мы находимся на территории заказника. На месте он услышал выстрелы и голос Сериккалиева, который звал его. Когда я подъехал, Серик сидел возле дерева, рядом был Сериккалиев. Прибежал Бисалиев, мы положили его в машину, отвезли в больницу. По дороге Серик разговаривал, в больнице вышел из машины на своих ногах. Однако через какое-то время вышел врач и сказал, что он умер, - вспоминает Владимир Антипов.
Сам Ерлан Сериккалиев вину свою признал полностью и заявил, что раскаивается в содеянном и даже попросил прощения у родственников погибшего Серика Маженова. По его словам, он вместе с инспектором ранее уже выезжал на охоту.
– По приезду на место Серик Маженов отошёл примерно на 50 метров, я вышел из машины, взял ружье и зарядил его. Пошёл к речке, куда направился Маженов и начал стрелять вверх по летающим воронам. Выстрелил четыре раза, на пятом ружьё заклинило. Я опустил ружьё, начал передергивать затвор и в этот момент произошёл выстрел и я услышал крик Маженова. По дороге в больницу я находился рядом с ним на заднем сиденье, просил прощения, он был в сознании, сказал, что всё понимает, - сказал в своих показаниях подсудимый.
Стоит отметить, что потерпевшим по делу выступает отец Серика Маженова Сагындык Сатыбаев. Он заявил материальный иск в размере чуть более двух миллионов тенге и возмещение морального вреда в размере 200 миллионов тенге.
– Мы будем просить максимальную меру наказания, которая предусмотрена действующим законодательством. Однозначно связанное с реальным лишением свободы, - заявил адвокат потерпевших Сатыбалды Уразбаев.
Подсудимый посчитал сумму иска завышенной и признал его частично.
