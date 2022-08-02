В «красной» зоне ограничения будут приняты в два этапа - Минздрав Казахстана
Введение ограничительных мер в «красной» зоне напрямую зависит от приверженности бизнеса и населения профилактическим мерам, сказала главный врач страны.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Министр здравоохранения Ажар Гиният на заседании правительства сказала, что в «красной» зоне в соответствии с нагрузкой на систему здравоохранения ограничительные меры будут приняты в два этапа.
Первый этап - процент занятости коечного фонда от 25 до 50 на 100 тысяч населения:
без ограничения деятельности бизнеса;
обязательное использование медицинских масок в закрытых помещениях, во всех видах транспорта.
Второй этап - процент занятости коечного фонда выше 50 на 100 тысяч населения:
обязательное использование приложения Ashyq на объектах;
ограничение заполняемости объектов бизнеса, связанных с проведением массовых мероприятий, до 50%;
введение дополнительных ограничений в организациях образования;
перевод 30% сотрудников организаций на дистанционную форму работы.
Ранее прогноз по коронавирусу до сентября озвучил Минздрав Казахстана.
Сейчас все регионы, кроме столицы, находятся в «зелёной» зоне. Нур-Султан располагается в «жёлтой» зоне.
