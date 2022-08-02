Введение ограничительных мер в «красной» зоне напрямую зависит от приверженности бизнеса и населения профилактическим мерам, сказала главный врач страны. МЦРИАП прокомментировало информацию о передаче данных Ashyq в налоговую Иллюстративное фото из архива "МГ" Министр здравоохранения Ажар Гиният на заседании правительства сказала, что в «красной» зоне в соответствии с нагрузкой на систему здравоохранения ограничительные меры будут приняты в два этапа. Первый этап - процент занятости коечного фонда от 25 до 50 на 100 тысяч населения:
  • без ограничения деятельности бизнеса;
  • обязательное использование медицинских масок в закрытых помещениях, во всех видах транспорта.
Второй этап - процент занятости коечного фонда выше 50 на 100 тысяч населения:
  • обязательное использование приложения Ashyq на объектах;
  • ограничение заполняемости объектов бизнеса, связанных с проведением массовых мероприятий, до 50%;
  • введение дополнительных ограничений в организациях образования;
  • перевод 30% сотрудников организаций на дистанционную форму работы.
Ранее прогноз по коронавирусу до сентября озвучил Минздрав Казахстана. Сейчас все регионы, кроме столицы, находятся в «зелёной» зоне. Нур-Султан располагается в «жёлтой» зоне.