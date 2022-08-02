- В сравнении с прошлым годом количество смертельных случаев на воде сократилось на 42%. Тем не менее, я считаю, что это всё равно достаточно высокие показатели смертности. Поэтому мы должны принять все меры для недопущения подобных трагедий, особенно с участием детей, - сказал Смаилов.

В ходе заседания правительства глава кабинета министров сообщил, что с первого июня на водоёмах страны утонули 140 человек, из них 49 детей.Он поручил МЧС и Минэкологии совместно с акиматами принять меры по повышению безопасности на воде, оборудованию специальных мест для купания и наличию спасателей.