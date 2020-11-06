- Один из наиболее эффективных министров здравоохранения, открытый пациентам и коллегам, прошедший путь от санитара, врача-токсиколога, заведующего отделением, руководителя научного центра, медицинского холдинга до министра, несомненно, заслуживает уважения, – говорится в открытом письме.

- Невозможно поверить, что потомственный врач, блестящий организатор, которому поверили медики и гражданское общество, замешан в коррупционном скандале. Ведь министр – высший чиновник, ответственный за стратегию развития отрасли, принятие политических решений. Как он может иметь отношение к госзакупкам? Это ведь не его функция, – отметили авторы письма.

- Очень надеемся на профессиональное и беспристрастное расследование дела, в которое вовлечён экс-министр, и просим рассмотреть возможность не изолировать его от близких. Отец пятерых детей, человек, тяжело перенёсший пневмонию, вполне мог бы находится во время следствия в домашних условиях, – отметили в обращении.

- Я в курсе этого письма и знаю, что каждый из перечисленных врачей поставил свою подпись, – прокомментировал открытое письмо Вячеслав Локшин. – Мы не говорим о том, виновен он или не виновен. Мы говорим о том, чтобы на период следствия человека не закрывали. Человека, который много сделал для здравоохранения. Понятно, что если он виноват, он ответит, но наше обращение именно о смягчении режима его содержания.

Фото из архива"МГ" Известные врачи Казахстана обратились с открытым письмом в поддержку экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова, которого подозревают в растрате бюджетных средств.Коллеги экс-министра отметили его вклад в привлечение в страну лучших зарубежных специалистов, развитие системы здравоохранения – ОСМС, новый кодекс, рост заработной платы медицинским работникам, транспарентность принятия решений, корпоративное управление.Врачи просят справедливого расследования в отношении Елжана Биртанова и смягчения меры пресечения на время следствия.Открытое письмо поддержали общественники, известные врачи, профессора, доктора медицинских наук: кардиохирург Юрий Пя; академик, нейрохирург Серик Акшулаков; председатель правления АО "Национальный научный медицинский центр" Абай Байгенжин; председатель правления ОО "Республиканская медицинская палата" Максут Кульжанов; президент Академии профилактической медицины Алмаз Шарман; академик НАН РК, акушер-гинеколог, репродуктолог Вячеслав Локшин; вице-президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины Салтанат Байкошкарова; общественный деятель, руководитель фонда Help Today Эля Алиева; председатель республиканского общественного объединения "Общество врачей гематологов" Ирина Пивоварова; акушер-гинеколог, репродуктолог Шолпан Карибаева; президент РОО "Общество пациентов в трансплантации "Өмір сыйы" Сандугаш Орынбаева.О задержании бывшего министра здравоохранения Казахстана Елжана Биртанова стало известно 31 октября. Позже эту информацию подтвердил комитет по финансовому мониторингу. Елжан Биртанов занимал пост главы Минздрава с 2017 года по июнь 2020 года.