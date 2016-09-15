«Кузница кадров» - молодая, успешно развивающаяся компания, которая уже успела зарекомендовать себя на рынке рекрутинговых услуг нашей области как надежный партнер, помогая трудоустроить практически всех, кому нужна работа.Кадровое агентство «Кузница кадров» дает уникальную возможность трудоустроиться молодежи без опыта работы, инвалидам, матерям с малолетними детьми, тем, кто вышел в рабочий «тираж» и перешагнул возраст 40+ и другим соискателям. Мы считаем, что каждый человек, проживающий в нашей области, без исключений, должен иметь шанс получить квалифицированную помощь в поиске работы, а каждый работодатель быть уверенным, что ему подберут только добросовестных и ответственных работников. Если вы срочно нуждаетесь в трудоустройстве или готовы предложить работу нашим соискателям, сообщите нам об этом!
На правах рекламы.
Ждем вас по адресу: ул. А. Молдагуловой, 26 (в здании мебельной фабрики, рядом с ТД "Анвар"), 3-й этаж, офис 12. Всю необходимую информацию вы можете узнать по телефону: 8 (7112) 540-520