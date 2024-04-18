Во время чрезвычайных ситуаций быть на связи особенно важно: попросить о помощи, быть на связи с близкими в затопленных районах, координировать совместные действия по эвакуации или борьбе с разливающейся водой. Поэтому с первых дней чрезвычайной ситуации Beeline обеспечил более 40 тысяч абонентов, эвакуированных из затопленных населенных пунктов, бесплатной голосовой связью и интернетом общей стоимостью более 160 млн тенге (на 16 апреля). Это жители:

Акмолинской области: Есильского, Жаркаинского, Атбасарского, Буландынского, Астраханского районов, сел Купчановка, Вознесенка, Капитоновка, Журавлевка, Старый Колутон, Жана Турмыс, Ягодное, Зеленое, Астраханка и станции Колутон

Костанайской области : города Аркалык, сел Новый, Родина, Северный, Дачный, Амангельди, Торгай, Жарколь, Тауш, Кызылжулдыз, Кайинды Сарыбас, Жуман, Конай, Екиди, Акколь.

Западно-Казахстанской области: сел Коржин, Аккозы, Шалгын, Мереке, Анкаты, Жымпиты, Аксу, Каракамыс.

Актюбинской области: Мугалжарского, Темирского, Кобдинского районов, сел Аксу, Кайракты, Красная Поляна, Карамурын.

Улытауской области: села Жезди.

Северо-Казахстанской области: сел Николаевка, Бирлик, Каратал.

Атырауской области: города Кульсары, сел Тайсоган, Аккинген, Аккудык, Кисибай, Аккизтай, Каратон, Косшагил, Майкумген, Жангельдин, Жаскайрат, Карабау, Каракол, Коныстану, Миялы, Ташагил, Тургызба, Чокпартау.

Инженеры спасают оборудование Затопленная станция

Количество эвакуированных жителей растет, и специалисты готовят дополнительные пакеты «цифровой помощи» в новые районы бедствия.

Справочная информация:

В 2022 году компания модернизировала 8 региональных школ по всей стране до стандарта НИШ.

В 2020 благодаря помощи Beeline в Мактаарале построили 50 новых домов для пострадавших от подтопления.

И, конечно, оператор всегда поддерживает абонентов бесплатной связью во время пожаров, землетрясений, больших техногенных аварий и других чрезвычайных ситуаций.

Оператор защищает свои объекты перед паводком Уральск. Инженеры спасают оборудование

Кроме того, фонд Zhyly Zhurek Foundation, который был основан компанией Beeline Казахстан в сентябре 2023 года, открыл сбор финансовой помощи. Каждый желающий может внести посильную лепту и поддержать соотечественников.

Как перечислить деньги пострадавшим?



Способ 1. Через приложение «Мой Beeline»:

- Перейдите в раздел «Платежи».

- В разделе «Все платежи» выберите пункт «Благотворительность».

- Кликните на «КФ Zhyly Zhurek Foundation» и введите сумму.

- Нажмите оплатить. Сумма спишется с вашего баланса.



Способ 2. Через приложение Simply

- Выберите раздел «Благотворительность» на главном экране.

- Кликните на «КФ Zhyly Zhurek Foundation» и введите сумму.

- Нажмите оплатить. Сумма спишется с вашей карты.



Способ 3. Через ussd-команду

- Наберите на своем телефоне команду *7777# и нажмите кнопку вызова.

- В появившемся окне введите сумму.

- Нажмите отправить.