Депутаты одобрили в первом чтении поправки об ужесточении наказания за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, передает Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Нормы об ужесточении наказаний для педофилов обсуждаются в рамках проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу реализации отдельных положений Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года "Казахстан в новой реальности: время действий".
- По пункту 64 общенационального плана предусмотрено ужесточение наказания за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. По данному пункту разработан комплекс законодательных поправок в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и в закон "Об административном надзоре". Поправки направлены на реализацию следующих поручений, - сообщила глава Агентства по делам госслужбы Анар Жаилганова на заседании Мажилиса.
Поправками предполагается, что осужденные за педофилию будут содержаться в учреждениях УИС максимальной безопасности. Кроме того, планируется законодательно исключить помилование и досрочное освобождение педофилов. В Уголовном кодексе будут усилены санкции за совершение половых преступлений в отношении несовершеннолетних.
- Расширен круг преступлений, относящихся к преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Одновременно расширен круг уголовных правонарушений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за совершение которых применяется пожизненный запрет занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними. Внесен прямой запрет на назначение отбывания лишения свободы в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности лицам, осужденным к лишению свободы за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за исключением лиц, совершивших преступление в несовершеннолетнем возрасте. И предусмотрено требование о назначении отбывания лишения свободы субъектам преступления в учреждениях максимальной безопасности, - рассказала Жаилганова.
Также по делам о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних предусмотрен прямой запрет на назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено санкцией за уголовное правонарушение на сокращение неотбытой части наказания.
Законопроект предусматривает право суда при определении принудительных мер медицинского характера наряду с химической кастрацией назначать лечение склонности к сексуальному насилию и расстройства сексуального предпочтения.
- Поправка направлена на обеспечение возможности комплексного подхода к оказанию медицинского воздействия в отношении педофилов, как физически, так и в психической форме. В УПК из компетенции суда присяжных исключено рассмотрение дел об особо тяжких преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Поправка направлена на исключение прецедентов судебной практики, позволяющей неоправданно смягчать ответственность в отношении лиц, совершивших особо тяжкие преступления в отношении детей, в силу решения присяжных заседателей, основанном на эмоциональном факторе. В закон "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы" срок адмнадзора за лицами, отбывшими наказание за уголовное правонарушение против половой неприкосновенности несовершеннолетних, увеличен до срока погашения судимости, - заключила Жаилганова.
Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев сообщил, сколько человек отбывают наказание за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
- На сегодня в местах лишения свободы у нас более 1870 человек содержится за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Подавляющее большинство из них, почти 1300 человек, содержатся в условиях максимальной безопасности. Часть находится еще под следствием. Часть, которым ранее было смягчено наказание, находятся в других режимах содержания, - сказал Кожаев.
Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить наказание для педофилов, выступая с Посланием народу Казахстана 1 сентября 2020 года.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!